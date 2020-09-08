СМИ: Трамп хочет сменить главу Пентагона

Источники в президентской администрации сообщили, что с Уилки в августе лично разговаривал и президент. При этом речь шла о том, чтобы назначить его временно исполняющим обязанности министра обороны.

Собеседники NBC News сообщили, что летом Уилки был не единственным претендентом на замену Эспера. Однако его кандидатура могла стать приоритетной по той причине, что на пост министра по делам ветеранов его утверждал Сенат, а потому Трампу не будет нужно согласие верхней палаты Конгресса США для того, чтобы перевести его на другую должность.

При этом пока не ясно, решится ли Трамп на замену главы Пентагона до или после ноябрьских выборов. Существует и вариант, при котором свой пост все же сохранит Эспер.

Ранее сообщалось о разногласиях между президентом и министром обороны. Например, на этой неделе Эспер заявил, что намерен лишить бюджетного финансирования издание Stars and Stripes, что освещает деятельность американских военных и издается со времен Гражданской войны 1860-х годов. Трамп на это ответил, что “США не позволят этого сделать”.

В середине августа агентство Reuters сообщало, что Трампу не понравились и другие действия Эспера. Например, министр обороны отказался отправлять военнослужащих для подавления беспорядков, возникших в результате действий активистов движения Black Lives Matter. Кроме этого глава Пентагона запретил использование в американской армии флага Конфедерации (проиграла Гражданскую войну в США), тогда как Трамп заявлял, что решение этого флага подпадает под поправку к Конституции о свободе слова.

Марк Эспер возглавил Пентагон в 2019 году. За время президентства Трампа эту должность также занимали Джеймс Маттис, а также Патрик Шенахэн (как и.о.).