ЗМІ: Трамп хоче змінити очільника Пентагону

Джерела видання в президентській адміністрації повідомили, що з Уїлкі в серпні особисто розмовляв і президент. При цьому мова йшла про те, щоб призначити його тимчасово виконуючим обов’язки міністра оборони.

Співрозмовники NBC News повідомили, що влітку Уїлкі був не єдиним претендентом на заміну Есперу. Однак його кандидатура могла стати пріоритетною з тієї причини, що на пост міністра у справах ветеранів його стверджував Сенат, а тому Трампу не буде потрібна згода верхньої палати Конгресу США для того, щоб перевести його на іншу посаду.

При цьому поки не зрозуміло, чи зважиться Трамп на заміну глави Пентагону до або після листопадових виборів. Існує і варіант, при якому свій пост все ж збереже Еспер.

Раніше повідомлялося про розбіжності між президентом і міністром оборони. Наприклад, на цьому тижні Еспер заявив, що має намір позбавити бюджетного фінансування видання Stars and Stripes, що висвітлює діяльність американських військових і видається з часів Громадянської війни 1860-х років. Трамп на це відповів, що “США не дозволять цього зробити”.

В середині серпня агентство Reuters повідомляло, що Трампу не сподобалися і інші дії Еспера. Наприклад, міністр оборони відмовився відправляти військовослужбовців для придушення заворушень, що виникли в результаті дій активістів руху Black Lives Matter. Крім цього глава Пентагону заборонив використання в американській армії прапора Конфедерації (програла Громадянську війну в США), тоді як Трамп заявляв, що вирішення цього прапора підпадає під поправку до Конституції про свободу слова.

Марк Еспер очолив Пентагон в 2019 році. За час президентства Трампа цю посаду також займали Джеймс Меттіс, а також Патрік Шенахен (як в.о.).