ЗМІ: Трамп хоче змінити очільника Пентагону

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 149523 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 102806 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 96601 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 104768 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 125085 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 137309 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 221087 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216014 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186535 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176125 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
3.7м/с
71%
Популярнi новини

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 49626 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 46593 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 152727 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28421 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 44566 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 149523 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 152727 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 277621 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 301738 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 384701 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 44566 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28421 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 46593 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 49626 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126070 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

ЗМІ: Трамп хоче змінити очільника Пентагону

Київ • УНН

 • 14280 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Новим главою Міністерства оборони США може стати Роберт Уілкі, який наразі очолює Міністерство у справах ветеранів. Як повідомляє NBC News, з ним вже провели переговори представники Білого дому на випадок, якщо президент Дональд Трамп вирішиться на відставку чинного керівника Пентагону Марка Еспера, передає УНН.

ЗМІ: Трамп хоче змінити очільника Пентагону

Джерела видання в президентській адміністрації повідомили, що з Уїлкі в серпні особисто розмовляв і президент. При цьому мова йшла про те, щоб призначити його тимчасово виконуючим обов’язки міністра оборони.

Співрозмовники NBC News повідомили, що влітку Уїлкі був не єдиним претендентом на заміну Есперу. Однак його кандидатура могла стати пріоритетною з тієї причини, що на пост міністра у справах ветеранів його стверджував Сенат, а тому Трампу не буде потрібна згода верхньої палати Конгресу США для того, щоб перевести його на іншу посаду.

При цьому поки не зрозуміло, чи зважиться Трамп на заміну глави Пентагону до або після листопадових виборів. Існує і варіант, при якому свій пост все ж збереже Еспер.

Раніше повідомлялося про розбіжності між президентом і міністром оборони. Наприклад, на цьому тижні Еспер заявив, що має намір позбавити бюджетного фінансування видання Stars and Stripes, що висвітлює діяльність американських військових і видається з часів Громадянської війни 1860-х років. Трамп на це відповів, що “США не дозволять цього зробити”.

В середині серпня агентство Reuters повідомляло, що Трампу не сподобалися і інші дії Еспера. Наприклад, міністр оборони відмовився відправляти військовослужбовців для придушення заворушень, що виникли в результаті дій активістів руху Black Lives Matter. Крім цього глава Пентагону заборонив використання в американській армії прапора Конфедерації (програла Громадянську війну в США), тоді як Трамп заявляв, що вирішення цього прапора підпадає під поправку до Конституції про свободу слова.

Марк Еспер очолив Пентагон в 2019 році. За час президентства Трампа цю посаду також займали Джеймс Меттіс, а також Патрік Шенахен (як в.о.).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,898.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,188.79
Ethereum
$1,531.75