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Міністр оборони США офіційно заборонив використання прапору конфедератів на військових об'єктах

Міністр оборони США офіційно заборонив використання прапору конфедератів на військових об'єктах

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Міністр оборони США Марк Еспер заборонив використання прапорів армії конфедератів на американських військових об’єктах, передає УНН.

Шеф Пентагону опублікував 17 липня у себе в Twitter відповідний меморандум. У ньому перераховані прапори, які можна вивішувати на об’єктах, що знаходяться у віданні міністерства оборони. Бойового прапора, під яким солдати Конфедерації в роки Громадянської війни в США (1861-1865) боролися за збереження рабства в країні, в цьому переліку немає.

“Прапори — це потужний символ, особливо у військовому співтоваристві, для якого прапори уособлюють загальну місію, спільну історію та особливий, вічний зв’язок воїнів... Ми завжди повинні бути зосереджені на тому, що нас об’єднує: на нашій клятві, нашій конституції і нашому спільному боргу захищати країну... Прапори, які ми вивішуємо, повинні служити утвердженню добра, порядку, дисципліни, ставлення до всіх людей з гідністю і повагою”, — зазначив Еспер.

У документі підкреслюється, що нові правила не поширюються на музейні виставки, місця поховань, пам’ятники, історичні експонати і твори мистецтва, де демонстрація прапора “не може розглядатися як підтримка цього прапора міністерством оборони”.

Today I issued a memorandum to the force on the display of flags at @DeptofDefense facilities. With this change in policy, we will further improve the morale, cohesion, and readiness of the force in defense of our great Nation. pic.twitter.com/YQPc3kxf4V

— Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) July 17, 2020

Конфедерація південних штатів існувала на території сучасних США в 1861-1865 роках. Під час Громадянської війни солдати рабовласницького Півдня, яких називали конфедератами, билися з мешканцями півночі. Війну вони програли, рабство було скасовано, проте деякі символи конфедератів залишилися в південних штатах. Багато хто у США вважає це проявом расизму. Прихильники збереження символіки і назв, що стосуються конфедератів, відзначають, що вони є невід’ємною частиною історії країни.

Суперечки про доцільність наявності символіки і пам’ятників конфедератам розгорілися з новою силою у світлі смерті афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі (штат Міннесота). Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що вважає демонстрацію бойового прапора конфедератів питанням свободи слова.

Раніше в армії США разритиковали наявність символіки, пов’язаної з конфедератами і часами громадянської війни.

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