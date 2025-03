Министр обороны США официально запретил использование флага конфедератов на военных объектах

Шеф Пентагона опубликовал 17 июля у себя в Twitter соответствующий меморандум. В нем перечислены флаги, которые можно вывешивать на объектах, находящихся в ведении министерства обороны. Боевого знамени, под которым солдаты Конфедерации в годы Гражданской войны в США (1861-1865) сражались за сохранение рабства в стране, в этом перечне нет.

“Флаги — это мощный символ, особенно в военном сообществе, для которого флаги олицетворяют общую миссию, общую историю и особую, вечную связь воинов... Мы всегда должны быть сосредоточены на том, что нас объединяет: на нашей клятве, нашей конституции и нашем общем долге защищать страну... Флаги, которые мы вывешиваем, должны служить утверждению добра, порядка, дисциплины, отношения ко всем людям с достоинством и уважением”, — отметил Эспер.

В документе подчеркивается, что новые правила не распространяются на музейные выставки, места захоронений, памятники, исторические экспонаты и произведения искусства, где демонстрация флага “не может рассматриваться как поддержка этого флага министерством обороны”.

Today I issued a memorandum to the force on the display of flags at @DeptofDefense facilities. With this change in policy, we will further improve the morale, cohesion, and readiness of the force in defense of our great Nation. pic.twitter.com/YQPc3kxf4V

— Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) July 17, 2020

Конфедерация южных штатов существовала на территории современных США в 1861-1865 годах. Во время Гражданской войны солдаты рабовладельческого Юга, которых называли конфедератами, сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено, однако некоторые символы конфедератов остались в южных штатах. Многие в США считают это проявлением расизма. Сторонники сохранения символики и названий, касающихся конфедератов, отмечают, что они являются неотъемлемой частью истории страны.

Споры о целесообразности наличия символики и памятников конфедератам разгорелись с новой силой в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что считает демонстрацию боевого знамени конфедератов вопросом свободы слова.

Ранее в армии США раскритиковали наличие символики, связанной с конфедератами и временами гражданской войны.