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Марцинкив обратился в СБУ из-за пассажирки в автобусе, которая оскорбляла Ивано-Франковск и прославляла путина

Марцинкив обратился в СБУ из-за пассажирки в автобусе, которая оскорбляла Ивано-Франковск и прославляла путина

Киев  •  УНН

 • 3631 просмотра

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В Ивано-Франковске пассажирка автобуса публично оскорбляла город и прославляла путина. Мэр города Руслан Марцинкив обратился в СБУ и инициирует сбор подписей за запрет языка оккупанта.

В Ивано-Франковске после инцидента в автобусе, где женщина оскорбляла город и прославляла Путина, городской голова Руслан Марцинкив обратился в правоохранительные органы для расследования этого случая.

Об этом пишет Марцинкив, передает УНН.

Детали

В Ивано-Франковске активно обсуждают инцидент, который произошел в 40-м автобусе города. Одна из пассажирок позволила себе публичные оскорбления города, его жителей, называя их «бандеровцами», и открыто прославляла Путина. Эти высказывания вызвали возмущение, а видео с места происшествия уже получило широкую огласку.

Городской голова отреагировал на ситуацию, обратившись в правоохранительные органы и СБУ с призывом расследовать инцидент. В своем обращении он отметил, что в словах женщины есть признаки уголовного преступления, ведь речь идет не только об использовании русского языка, но и о пренебрежении к Украине и пропаганде московитского режима.

На это нужно реагировать. Потому что иначе - однажды мы окажемся в оккупации, без российского танка и без российского сапога. Я убежден, что этот случай является одним из случаев, который просто зафиксирован на камеры. Кстати, спасибо нашему кондуктору и проверяющему, которая подняла этот вопрос. Мы обязательно дадим ей премию

- написал Марцинкив.

Также он обратился к франковцам:

«Мы слишком толерантны. Эта толерантность вылезет тем, что в один день мы проснемся и будем не в украинском городе, где будут наши ценности поператься, где будут нам говорить о толерантности и об открытии российских школ, русской церкви и многое другое. Если мы это будем терпеть».

Марцинкив отметил, что город усиливает акции «Здесь говорят на украинском» и «Город без языка оккупанта», поскольку общение на русском языке в Ивано-Франковске приводит к нежелательным последствиям. Он отметил, что основным посылом является то, что город должен оставаться украиноязычным.

Мэр также рассказал, что в палатках «Франковской газеты» и «Легиона свобода» будут собирать подписи за то, чтобы Ивано-Франковск стал первым городом в Украине без языка оккупанта. По словам Марцинкива, в случае, если попираются украинские ценности, община должна дать четкий ответ.

Он призвал правоохранительные органы расследовать инцидент.

«Если не на измену Украине, то за призывы свержения конституционного строя. Потому что прославляя оккупанта, который сегодня убивает наших ребят, мы фактически терпим войну и приводим эту войну», - добавил Марцинкив.

Ранее

В соцсетях обнародовали видео, под которым отмечалось, что «неадекватная женщина в автобусе называла пассажиров „бандеровцами“.

На опубликованном видео видно, как сначала пассажиры пытаются унять женщину, но она продолжает ругаться и даже агрессивно замахивается на некоторых из них.  

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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