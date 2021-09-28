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СМИ: США заинтересовались предложением Путина использовать российские базы в Азии

СМИ: США заинтересовались предложением Путина использовать российские базы в Азии

Киев  •  УНН

 • 17918 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Газета The Wall Street Journal выяснила, что высокопоставленные военные США и России обсуждали, могут ли американские военные использовать российские военные базы в Центральной Азии, пишет УНН.

Детали

Источники издания утверждают, что 22 сентября председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли поднял этот вопрос, когда встречался в Финляндии с начальником Генштаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым. По данным The Wall Street Journal, Герасимов не стал давать никаких обещаний на этот счет.

Марк Милли поднял вопрос по просьбе Совета национальной безопасности президента США Джо Байдена. Как ранее сообщала газета “Коммерсант”, президент России Владимир Путин на встрече с Байденом в июне предложил совместно использовать российские военные базы в Таджикистане и Кыргызстане. После той встречи США решили уточнить, высказывал ли Путин просто свою точку зрения или же намекал на серьезное предложение.

Как отмечает The Wall Street Journal, после вывода американских войск из Афганистана США ищут новые возможности для того, чтобы следить за террористическими угрозами в Афганистане и реагировать на них.

Дополнение

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и его российский коллега Глава генштаба РФ, генерал Валерий Герасимов провели встречу в Хельсинки, во время которой, среди прочего, обсудили контртеррористическую поддержку стран, граничащих с Афганистаном.

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