Голови військових штабів США та Росії провели зустріч: обговорювали питання підтримки боротьби з тероризмом

Деталі

Зустріч була спрямована "на продовження обговорення з метою покращення спілкування між військовим керівництвом двох країн з метою зменшення ризиків та уникнення операційних конфліктів".

Сторони погодились не повідомляти публічно про деталі зустрічі.

Міллі назвав зустріч, що тривала 6 годин, "продуктивною".

"Коли спілкуються військові лідери потужних сил, світ стає більш безпечним", - цитує його слова АР.

Експерти зауважили, що основною темою візиту Міллі до Європи є питання налагодження міжнародної співпраці після виведення військ США з Афганістану. США та союзники прагнуть укласти угоди з базування, обміну розвідданими та отримати права на перельоти через територію країн, розташованих ближче до Афганістану, де вплив Росії залишається значним.

"Таким чином, США і їх союзники хочуть базових угод, прав на польоти і більш широкого обміну розвідданими з країнами, розташованими ближче до Афганістану, такими як Узбекистан, Киргизстан або Таджикистан", - йдеться в повідомленні.

АР пише, що без наземних військ США необхідно досягти більшого числа угод про бази і обмін розвідданими, щоб мати змогу контролювати "Аль-Каїду" і бойовиків "Ісламського держави" в Афганістані.

Додамо

У липні заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва попередила США про те, що будь-яке розміщення американських військ в країнах, що межують з Афганістаном, "неприпустимо". Він сказав, що "Росія заявила США "прямо", що це змінить багато чого не тільки в сприйнятті того, що відбувається в цьому важливому регіоні, але і в відносинах зі Сполученими Штатами".

Доповнення

Підвищена увага світової спільноти до теми тероризму було спровоковано після того, як 15 серпня владу в Афганістані захопили таліби. Це сталося на тлі виведення з країни військ США, які базувалися там 20 років. Терористи захопили майже всі афганські провінції. Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну - зараз він знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.