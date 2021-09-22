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Главы военных штабов США и России провели встречу: обсуждались вопросы поддержки борьбы с терроризмом

Главы военных штабов США и России провели встречу: обсуждались вопросы поддержки борьбы с терроризмом

Киев  •  УНН

 • 21387 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и его российский коллега Глава генштаба РФ, генерал Валерий Герасимов провели встречу в Хельсинки, во время которой, среди прочего, обсудили контртеррористическую поддержку стран, граничащих с Афганистаном. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Встреча была направлена "на продолжение обсуждения с целью улучшения общения между военным руководством двух стран с целью уменьшения рисков и избежания операционных конфликтов".

Стороны согласились не сообщать публично о деталях встречи.

Милли назвал встречу, которая длилась 6 часов, "продуктивной".

"Когда общаются военные лидеры мощных сил, мир становится более безопасным", - цитирует его слова АР.

Эксперты отметили, что основной темой визита Милли в Европу вопрос является налаживания международного сотрудничества после вывода войск США из Афганистана. США и союзники стремятся заключить соглашения о базировании, обмена разведданными и получить права на перелеты по территории стран, расположенных ближе к Афганистану, где влияние России остается значительным.

"Таким образом, США и их союзники хотят базовых соглашений, прав на полеты и более широкого обмена разведданными со странами, расположенными ближе к Афганистану, такими как Узбекистан, Кыргызстан или Таджикистан", - говорится в сообщении.

АР пишет, что без наземных войск США необходимо достичь большего числа соглашений о базах и обмене разведданными, чтобы иметь возможность контролировать "Аль-Каиду" и боевиков "Исламского государства" в Афганистане.

Добавим

В июле заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва предупредила США о том, что любое размещение американских войск в странах, граничащих с Афганистаном, "недопустимо". Он сказал, что "Россия заявила США "прямо", что это изменит многое не только в восприятии происходящего в этом важном регионе, но и в отношениях с Соединенными Штатами".

Дополнение

Повышенное внимание мирового сообщества к теме терроризма было спровоцировано после того, как 15 августа власть в Афганистане захватили талибы. Это произошло на фоне вывода из страны войск США, которые базировались там 20 лет. Террористы захватили почти все афганские провинции. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну - сейчас он находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

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