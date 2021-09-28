ЗМІ: Сполучені Штати зацікавилися пропозицією Путіна використовувати російські бази в Азії

Деталі

Джерела видання стверджують, що 22 вересня голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі підняв це питання, коли зустрічався у Фінляндії з начальником Генштабу Збройних сил Росії генералом армії Валерієм Герасімовим. За даними The Wall Street Journal, Герасімов не став давати ніяких обіцянок на цей рахунок.

Марк Міллі підняв питання на прохання Ради національної безпеки президента США Джо Байдена. Як раніше повідомляла газета “Коммерсант”, президент Росії Володимир Путін на зустрічі з Байденом у червні запропонував спільно використовувати російські військові бази в Таджикистані і Киргизстані. Після тієї зустрічі США вирішили уточнити, чи висловлював Путін просто свою точку зору або ж натякав на серйозну пропозицію.

Як зазначає The Wall Street Journal, після виведення американських військ з Афганістану США шукають нові можливості для того, щоб стежити за терористичними загрозами в Афганістані і реагувати на них.

Доповнення

Раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі і його російський колега Глава генштабу РФ, генерал Валерій Герасімов провели зустріч в Гельсінкі, під час якої, серед іншого, обговорили контртерористичну підтримку країн, що межують з Афганістаном.