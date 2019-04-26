СМИ: Россия потратит на пенсии жителям Донбасса не менее 1,5 млрд долларов в год

По их мнению, с помощью предоставления российского гражданства жителям непризнанных республик власти России хотят, в первую очередь, решить проблему с сокращением численности населения.

При этом, эксперты считают, что политические риски и рост социальных расходов перевешивают плюсы от возможного прироста населения.

Как сообщал УНН, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности по Украине заявил, что по вопросам приобретения гражданства РФ за период с 1 апреля 2014 года по 2 апреля 2019 года обратилось более 334 тысяч граждан Украины.

В МИД Украины это заявление опровергли.