ЗМІ: Росія витратить на пенсії жителям Донбасу не менш ніж 1,5 млрд доларів на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Видача російського громадянства пенсіонерам самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" може обійтися Росії в суму від 100 до 175 мільярдів рублів (1,55-2,71 млрд дол США) на рік. Про це повідомляє видання The Bell, передає УНН.
На їхню думку, за допомогою надання російського громадянства жителям невизнаних республік влада Росії хоче, насамперед, вирішити проблему зі скороченням чисельності населення.
При цьому, експерти вважають, що політичні ризики і зростання соціальних витрат переважують плюси від можливого приросту населення.
Як повідомляв УНН, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.
Раніше постпред Росії при ООН Василь Небензя в ході засідання Ради Безпеки по Україні заявив, що з питань набуття громадянства РФ за період з 1 квітня 2014 року по 2 квітня 2019 року звернулося більш 334 тисяч громадян України.
У МЗС України цю заяву спростували.