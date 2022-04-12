СМИ: россия получает контрабандную военную технику и боеприпасы из Ирака

Детали

Отмечается, что военную технику и боеприпасы поставляют, поскольку в кампании россии произошел сбой. РПГ и противотанковые ракеты перевезли в Иран через пограничный пункт пропуска Саламджа 26 марта, где их получили иранские военные и морским путем доставили к россии, сказал командир отделения, которое контролирует переправу.

По словам источника в организации, также демонтировали и отправили в Иран 1 апреля по частям две реактивные системы залпового огня Astros II бразильского производства, известные в Ираке как лицензионная версия Sajil-60.

Источник, который помогал организовать транспортировку, сообщил, что власти Тегерана также подарили Москве ракетную систему “Бавар 373” иранского производства, что похожа на российскую С-300, пишет издание.

Кроме того, россияне больше всего нуждаются в ракетах, информируют собеседники издания.

Дополнение

После свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году, Ирак принимал американские и западные войска, а США обучали и делали поставки различным подразделениям иракской армии и спецназовцев для защиты правительства Багдада от повстанцев.

После двух десятилетий войны страна, как пишет издание, наполнена оружием, большая часть которого законно перешла в руки поддерживаемых Ираном шиитских вооруженных формирований, выступающих против присутствия США в стране. С 2016 года формирование официально включили в Вооруженные силы Ирака в рамках борьбы с "Исламским государством".

Ранее

Высокопоставленный чиновник США указывал, что россия пытается пополнить запасы и укрепить свои силы на Донбассе.