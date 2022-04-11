росія намагається поповнити запаси та зміцнити свої сили на Донбасі - Міноборони США
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. росія намагається поповнити запаси та зміцнити свої сили на Донбасі, за словами високопоставленого представника Міністерства оборони США, про що свідчить колона транспортних засобів, що наближається до міста Ізюм із півночі, інформує УНН з посиланням на CNN.
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За словами чиновника, лінійка транспортних засобів включає "елемент управління та контролю, батальйон підтримки, в основному допоміжні засоби, можливо, гвинтокрилу авіаційну підтримку та іншу підтримку піхоти".
Чиновник також повідомив, що є докази того, що росія намагається зміцнити свої позиції на південний захід від Донецька насамперед артилерійськими підрозділами.
За словами чиновника, США не вважають, що це "новий наступ" на Донбасі, а вважають, що російські сили "працюють над посиленням своїх можливостей та надбавкою до них".
Тим часом, за словами високопоставленого представника, міністерство оборони США розглядає варіанти навчання більшої кількості українців з безпілотною системою Switchblade.
Але чиновник вказав, що жодних рішень про те, "як це виглядатиме, скільки часу це займе, де це буде, хто тренуватиметься", не було прийнято.
Раніше у США проходили військове навчання невелика кількість українців, яких США навчали цій системі, перш ніж вони повернулися до України.