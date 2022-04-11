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россия пытается пополнить запасы и укрепить свои силы на Донбассе - Минобороны США

Киев • УНН

 • 115331 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. россия пытается пополнить запасы и укрепить свои силы на Донбассе, по словам высокопоставленного представителя Министерства обороны США, о чем свидетельствует колонна транспортных средств, что приближается к городу Изюм с севера, информирует УНН со ссылкой на CNN.

россия пытается пополнить запасы и укрепить свои силы на Донбассе - Минобороны США

Детали

По словам чиновника, линейка транспортных средств включает в себя "элемент управления и контроля, батальон поддержки, в основном вспомогательные средства, возможно, винтокрылую авиационную поддержку и другую поддержку пехоты".

Чиновник также сообщил, что есть доказательства того, что россия пытается укрепить свои позиции на юго-запад от Донецка прежде всего артиллерийскими подразделениями.

По словам чиновника, США не считают, что это "новое наступление" на Донбассе, а считают, что российские силы "работают над усилением своих возможностей и надбавкой к ним".

Тем временем, по словам высокопоставленного представителя, министерство обороны США рассматривает варианты обучения большего количества украинцев с беспилотной системой Switchblade.

Но чиновник указал, что никаких решений о том, "как это будет выглядеть, сколько времени это займет, где это будет, кто будет тренироваться", не было принято.

Ранее в США проходили военное обучение небольшое количество украинцев, которых США обучали этой системе, прежде чем они вернулись в Украину.

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