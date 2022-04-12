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ЗМІ: росія отримує контрабандну військову техніку і боєприпаси з Іраку

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. росія отримує боєприпаси та військову техніку з Іраку для своїх військових зусиль в Україні через іранські мережі контрабанди зброї, розповідають члени підтримуваних Іраном іракських збройних сил і регіональних розвідувальних служб, які знають цей процес, інформує The Guardian, пише УНН.

ЗМІ: росія отримує контрабандну військову техніку і боєприпаси з Іраку

Деталі

Зазначається, що військову техніку і боєприпаси постачають, оскільки в кампанії росії стався збій. РПГ і протитанкові ракети перевезли до Ірану через прикордонний пункт пропуску Саламджа 26 березня, де їх отримали іранські військові та морським шляхом доставили до росії, сказав командир відділення, яке контролює переправу.

За словами джерела в організації, також демонтували і відправили до Ірану 1 квітня по частинах дві реактивні системи залпового вогню Astros II бразильського виробництва, відомі в Іраку як ліцензійна версія Sajil-60.

Джерело, яке допомагало організувати транспортування, повідомило, що влада Тегерана також подарувала Москві ракетну систему “Бавар 373” іранського виробництва, що схожа на російську С-300, пише видання.

Окрім того, росіяни найбільше потребують ракет, інформують співрозмовники видання.

Доповнення

Після повалення режиму Саддама Хусейна в 2003 році, Ірак приймав американські та західні війська, а США навчали та постачали різні підрозділи іракської армії та спецпризначенців для захисту уряду Багдада від повстанців.

Після двох десятиліть війни країна, як пише видання, наповнена зброєю, більша частина якої законно перейшла в руки підтримуваних Іраном шиїтських збройних формувань, які виступають проти присутності США в країні. З 2016 року формування офіційно включили до збройних сил Іраку в межах боротьби з "Ісламською державою".

Раніше

Високопоставлений чиновник США вказував, що росія намагається поповнити запаси та зміцнити свої сили на Донбасі.

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