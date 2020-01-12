СМИ РФ: на улицах столицы Ирана появились траурные плакаты, посвященные катастрофе украинского самолета

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 24310 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 117570 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 123340 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 121643 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 142762 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 110078 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 110791 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109695 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132130 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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КИЕВ. 12 января. УНН. Жители Тегерана развесили траурные плакаты в знак солидарности с родственниками жертв крушения Boeing 737 по всему городу. Об этом в воскресенье сообщает корреспондент российского федерального агентства ТАСС с места событий, передает УНН.

На многих из плакатов нарисован самолет из человеческих сердец на черном фоне, на других изображен Иран, выложенный лепестками роз. Также встречаются рекламные щиты с цифрой 176, призванной напомнить о числе погибших, бывших на борту самолета.

На всех плакатах нанесены надписи: “Мы все сострадаем” и “Соболезнования семьям погибших”.

Добавим, посол России в Тегеране Леван Джагарян посетил посольство Украины в Иране в связи с катастрофой самолета Boeing 737. Об этом сообщается сегодня на официальной странице российской дипмиссии в Twitter.

Также, сегодня в парламенте Ирана заявили, что сбитый украинский самолет не омрачает заслуги КСИР перед страной.

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