СМИ РФ: на улицах столицы Ирана появились траурные плакаты, посвященные катастрофе украинского самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Жители Тегерана развесили траурные плакаты в знак солидарности с родственниками жертв крушения Boeing 737 по всему городу. Об этом в воскресенье сообщает корреспондент российского федерального агентства ТАСС с места событий, передает УНН.
На многих из плакатов нарисован самолет из человеческих сердец на черном фоне, на других изображен Иран, выложенный лепестками роз. Также встречаются рекламные щиты с цифрой 176, призванной напомнить о числе погибших, бывших на борту самолета.
На всех плакатах нанесены надписи: “Мы все сострадаем” и “Соболезнования семьям погибших”.
Добавим, посол России в Тегеране Леван Джагарян посетил посольство Украины в Иране в связи с катастрофой самолета Boeing 737. Об этом сообщается сегодня на официальной странице российской дипмиссии в Twitter.
Также, сегодня в парламенте Ирана заявили, что сбитый украинский самолет не омрачает заслуги КСИР перед страной.