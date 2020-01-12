ЗМІ РФ: на вулицях столиці Ірану з'явилися траурні плакати, присвячені катастрофі українського літака
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Жителі Тегерана розвісили траурні плакати на знак солідарності з родичами жертв аварії Boeing 737 по всьому місту. Про це в неділю повідомляє кореспондент російського федерального агентства ТАСС з місця подій, передає УНН.
На багатьох з плакатів намальований літак з людських сердець на чорному тлі, на інших зображений Іран, викладений пелюстками троянд. Також зустрічаються рекламні щити з цифрою 176, покликаною нагадати про кількість загиблих, які були на борту літака.
На всіх плакатах нанесені написи: “Ми усі співчуваємо” і “Співчуття сім’ям загиблих”.
Додамо, посол Росії в Тегерані Леван Джагарян відвідав посольство України в Ірані у зв’язку з катастрофою літака Boeing 737. Про це повідомляється сьогодні на офіційній сторінці російської дипмісії в Twitter.
Також, сьогодні у парламенті Ірану заявили, що збитий український літак не затьмарює заслуги КВІР перед країною.