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ЗМІ РФ: на вулицях столиці Ірану з'явилися траурні плакати, присвячені катастрофі українського літака

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Жителі Тегерана розвісили траурні плакати на знак солідарності з родичами жертв аварії Boeing 737 по всьому місту. Про це в неділю повідомляє кореспондент російського федерального агентства ТАСС з місця подій, передає УНН.

На багатьох з плакатів намальований літак з людських сердець на чорному тлі, на інших зображений Іран, викладений пелюстками троянд. Також зустрічаються рекламні щити з цифрою 176, покликаною нагадати про кількість загиблих, які були на борту літака.

На всіх плакатах нанесені написи: “Ми усі співчуваємо” і “Співчуття сім’ям загиблих”.

Додамо, посол Росії в Тегерані Леван Джагарян відвідав посольство України в Ірані у зв’язку з катастрофою літака Boeing 737. Про це повідомляється сьогодні на офіційній сторінці російської дипмісії в Twitter.

Також, сьогодні у парламенті Ірану заявили, що збитий український літак не затьмарює заслуги КВІР перед країною.

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