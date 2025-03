Авіакатастрофа українського Boeing: посол РФ в Ірані відвідав посольство України

“Посол Росії відвідав посольство України в Тегерані і розписався в книзі співчуттів, відкритій у зв’язку з катастрофою літака в околицях аеропорту імені імама Хомейні, — йдеться в повідомленні. — Ми висловлюємо найглибші співчуття сім’ям всіх жертв цієї жахливої трагедії”.

8 січня Boeing 737 компанії “Міжнародні авіалінії України” зазнав аварії через декілька хвилин після вильоту з аеропорту Тегерана. За даними міністра закордонних справ України Вадима Пристайко, загинули 176 осіб.

Пізніше генеральний штаб ЗС Ірану поширив заяву, в якій визнав, що український літак був збитий помилково — його прийняли за крилату ракету.

Ambassador of #Russia Mr. Levan #Dzhagaryan visited the Embassy of #Ukraine in #Tehran and signed a book of condolences opened due to airplane crash near Imam Khomeini Airport. Our deepest condolences to the families of all victims of this horrible tragedy pic.twitter.com/9IPZTYUNZL

— Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) January 12, 2020

Як стало відомо раніше, розмір компенсацій сім’ям загиблих під час катастрофи літака в Тегерані поки не визначений, він буде залежати від досягнутих українською та іранською сторонами домовленостей. Про це заявив у неділю голова відділу розслідування подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар.