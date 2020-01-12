Авіакатастрофа українського Boeing: посол РФ в Ірані відвідав посольство України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Посол Росії в Тегерані Леван Джагарян відвідав посольство України в Ірані у зв’язку з катастрофою літака Boeing 737. Про це повідомляється в неділю на офіційній сторінці російської дипмісії в Twitter, пише УНН.
“Посол Росії відвідав посольство України в Тегерані і розписався в книзі співчуттів, відкритій у зв’язку з катастрофою літака в околицях аеропорту імені імама Хомейні, — йдеться в повідомленні. — Ми висловлюємо найглибші співчуття сім’ям всіх жертв цієї жахливої трагедії”.
8 січня Boeing 737 компанії “Міжнародні авіалінії України” зазнав аварії через декілька хвилин після вильоту з аеропорту Тегерана. За даними міністра закордонних справ України Вадима Пристайко, загинули 176 осіб.
Пізніше генеральний штаб ЗС Ірану поширив заяву, в якій визнав, що український літак був збитий помилково — його прийняли за крилату ракету.
Ambassador of #Russia Mr. Levan #Dzhagaryan visited the Embassy of #Ukraine in #Tehran and signed a book of condolences opened due to airplane crash near Imam Khomeini Airport. Our deepest condolences to the families of all victims of this horrible tragedy pic.twitter.com/9IPZTYUNZL— Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) January 12, 2020
Як стало відомо раніше, розмір компенсацій сім’ям загиблих під час катастрофи літака в Тегерані поки не визначений, він буде залежати від досягнутих українською та іранською сторонами домовленостей. Про це заявив у неділю голова відділу розслідування подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар.