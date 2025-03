Авиакатастрофа украинского Boeing: посол РФ в Иране посетил украинское посольство

“Посол России посетил посольство Украины в Тегеране и расписался в книге соболезнований, открытой в связи с крушением самолета в окрестностях аэропорта имени имама Хомейни, — говорится в сообщении. — Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям всех жертв этой ужасной трагедии”.

8 января Boeing 737 компании “Международные авиалинии Украины” потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек.

Позднее генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что украинский самолет был сбит по ошибке — его приняли за крылатую ракету.

Как стало известно ранее, размер компенсаций семьям погибших при крушении самолета в Тегеране пока не определен, он будет зависеть от достигнутых украинской и иранской сторонами договоренностей. Об этом заявил в воскресенье глава отдела расследования событий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.