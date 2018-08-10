СМИ РФ: Греция отозвала посла из Москвы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Посла Греции в России Андреаса Фриганаса отозвали в Афины. Он будет заменен новым дипломатическим представителем. Об этом сообщил 10 августа российскому агентству ТАСС греческий дипломатический источник, передает УНН.
“Господин Фриганас отзывается в Грецию, — сказал собеседник агентства. — Он завершает свою миссию в Москве и будет заменен на нового”.
Фриганаса назначили послом Греции в Москве в мае 2016 года.
11 июля афинская газета Kathimerini со ссылкой на источники заявила, что греческое правительство решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум. По утверждению издания, Греция обвиняет российских послов во вмешательстве во внутренние дела страны, а также в действиях, подрывающих нацбезопасность. Позднее официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос в эфире телеканала Skai подтвердил информацию о высылке дипломатов РФ.
Как сообщал УНН, в Греции отказали в визах российским священникам.