ЗМІ РФ: Греція відкликала посла з Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Посла Греції в Росії Андреаса Фріганаса відкликали в Афіни. Він буде замінений новим дипломатичним представником. Про це повідомило 10 серпня російському агентству ТАРС грецьке дипломатичне джерело, інформує УНН.
“Пан Фріганас відкликається у Грецію, — сказав співрозмовник агентства. — Він завершує свою місію в Москві і буде замінений на нового”.
Фріганаса призначили послом Греції у Москві у травні 2016 року.
11 липня афінська газета Kathimerini з посиланням на джерела заявила, що грецький уряд вирішив вислати двох російських дипломатів і заборонити в’їзд у країну ще двом. За твердженням видання, Греція звинувачує російських послів у втручанні у внутрішні справи країни, а також в діях, які підривають нацбезпеку. Пізніше офіційний представник кабінету міністрів Греції Дімітріс Дзанакопулос в ефірі телеканалу Skai підтвердив інформацію про висилку дипломатів РФ.
Як повідомляв УНН, у Греції відмовили у візах російським священикам.