СМИ: при падении туристического автобуса с моста в Северной Корее погибли более 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Более 30 человек погибли в КНДР, где туристический автобус упал с моста. Об этом в понедельник сообщил китайский новостной канал CGTN, информирует УНН.
Более подробной информации на данный момент не поступало.
В сообщении, опубликованном в понедельник на официальном сайте МИД КНР говорится, что китайские туристы серьезно пострадали в ходе ДТП, которое произошло на территории провинции Хванхэ-Пукто.
“Накануне вечером на территории северокорейской провинции Хванхэ-Пукто произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадали туристы из КНР. В настоящее время выясняются детали происшествия”, — говорится в сообщении.
Внешнеполитическое ведомство Китая также заявило, что рабочая группа из состава сотрудников посольства КНР в сопровождении дипломатов КНДР уже выехала к месту ДТП. Информация о количестве пострадавших не приводится.