ЗМІ: при падінні туристичного автобуса з моста в Північній Кореї загинули понад 30 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Понад 30 людей загинули в КНДР, де туристичний автобус впав з моста. Про це в понеділок повідомив китайський новинний канал CGTN, інформує УНН.
Більш докладної інформації на даний момент не надходило.
У повідомленні, опублікованому в понеділок на офіційному сайті МЗС КНР йдеться, що китайські туристи серйозно постраждали в ході ДТП, що сталося на території провінції Хванхе-Пукто.
“Напередодні ввечері на території північнокорейської провінції Хванхе-Пукто сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, в якому серйозно постраждали туристи з КНР. В даний час з’ясовуються деталі події”, — йдеться в повідомленні.
Зовнішньополітичне відомство Китаю також заявило, що робоча група зі складу співробітників посольства КНР в супроводі дипломатів КНДР вже виїхала до місця ДТП. Інформація про кількість постраждалих не наводиться.