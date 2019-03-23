СМИ сообщают о неумелых попытках прекратить столкновения между якутами и киргизами в Якутске

“28-летняя Айсулу живет в Якутске третий год. Она говорит, что у нее „с документами все в порядке“, работает в продуктовом магазине. Девушка приехала в столицу Якутии вслед за братом. Он — кузнец, хорошо зарабатывал, но на этой неделе уволился и собирается домой, рассказывает девушка”, — указано в материале агентства. Многие ее соотечественников, по словам Айсулу, поспешно покинули Якутию 18 марта. Некоторые собираются уехать на днях. “Наши родственники, братья остаются дома, не выходят на работу в пиццерии, магазины, такси. Ситуация тяжелая”, — говорит девушка. По ее словам, домой собираются даже специалисты, например те, кто работает в стоматологических поликлиниках..

На следующий день после того, как о преступлении против якутянки стало известно и на стихийный антимигрантский митинг в городе собралось около 200 человек, казалось бы, жизнь в Якутске не изменилась. В агрегаторе такси заказы принимали в основном неместные водители, автобусы ходили по расписанию, работали овощные лавки.

Но в течение дня по мессенджерам активно начали распространяться видео нападений на овощные ларьки, стало известно об избиении водителя автобуса на конечной остановке.

Одновременно по WhatsApp рассылались призывы прийти на собрание в спорткомплекс “Триумф”, куда представители властей позвали вышедших накануне вечером на несанкционированный митинг. По словам руководителя администрации главы и правительства республики Федора Борисова, он 15 минут уговаривал руководство МВД по Якутии не задерживать людей, вышедших на Комсомольскую площадь.

Вечером в сторону спорткомплекса устремились тысячи машин, в городе образовались пробки. На народный сход съезжались жители из близлежащих улусов (районов). Видео с идущими автоколоннами рассылались также по WhatsApp. Из рассылок узнавали, что на блокпостах дорожно-патрульной службы МВД, возникших в срочном порядке на границе Якутска с Хангаласским, Намским и Горным улусами, устроена тотальная проверка машин. По некоторым сведениям, дорога из Горного улуса, которая имеет наибольший трафик и связывает столицу еще с четырьмя улусами, была закрыта для проезда.

Несмотря на спешно выстроенные преграды, “Триумф”, рассчитанный на три тысячи мест, был переполнен. Те, кому не досталось сидячих мест, стояли, заняв все свободные площадки.

Перед ними выступили глава Якутии Айсен Николаев и мэр Якутска Сардана Авксентьева, которые пообещали усилить борьбу с незаконной миграцией и нелегальным бизнесом. Оба спикера подчеркнули, что жители республики испытывают некоторые сложности из-за потока мигрантов.

На следующий день после официальной встречи властей с жителями республики в “Триумфе” локальные погромы магазинов мигрантов продолжились. Стали закрываться все овощные лавки, в том числе те, которые находятся внутри продуктовых маркетов. Отсутствовали на работе продавцы, рабочие, уборщицы из числа мигрантов, не вышли на линию около 80 маршрутных автобусов.

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