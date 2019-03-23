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Через масові протести проти киргизів у Якутії - Бішкек просить посла РФ захистити співгромадян

Київ • УНН

 • 10901 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Голова парламенту Киргизстану Дастанбек Джумабеков провів зустріч з послом Росії Миколою Удовиченко, повідомляє прес-служба закзборів країни. Однією з причин зустрічі стала ситуація в Якутії, де виходець з Киргизстану зґвалтував місцеву дівчину, передає УНН.

Через масові протести проти киргизів у Якутії - Бішкек просить посла РФ захистити співгромадян

“Щодо ситуації, неприємної ситуації в Якутську Торага зазначив, що киргизька сторона жалкує про те, що трапилося, і попросив забезпечити безпеку громадян КР, які перебувають на території Республіки Саха (Якутія)”, — йдеться в повідомленні парламенту Киргизстану.

Також спікер парламенту і російський посол обговорили міждержавне співробітництво двох країн.

МЗС Киргизстану також займається вирішенням конфлікту. 22 березня прес-служба відомства повідомила, що до Якутська за дорученням керівництва посольства країни в Росію була спрямована робоча група. Киргизькі дипломати провели зустрічі з керівництвом Якутії і обговорили можливість співпраці у врегулюванні конфлікту. При цьому дипломати також звернулися до керівництва республіки з проханням про посилення заходів безпеки. “Заявлено, що злочинність не має національностей, в зв’язку з чим висловлено прохання про посилення заходів щодо забезпечення правопорядку в найближчі дні у зв’язку зі стурбованістю за безпеку великої кількості киргизьких громадян в Якутську, що не мають відношення до того, що сталося”, — говорилося в повідомленні МЗС Киргизстану.

Конфлікт в Якутії виник 17 березня. Одна з мешканок міста заявила, що була згвалтована трьома вихідцями з Центральної Азії. Після цього в місті пройшов стихійний несанкціонований мітинг. “Розумію мотиви жителів Якутська, присутніх вчора ввечері на стихійному мітингу. Особливий суспільний резонанс справа викликала саме тому, що нахабну витівку зробили мігранти, громадяни Киргизії”, — написав глава Якутії Айсен Ніколаєв в Facebook.

Після цього, 18 березня, влада республіки провела зустріч з жителями Якутська. Глава республіки Айсен Ніколаєв пообіцяв боротися з нелегальною імміграцією і незаконним підприємництвом. Злочини, вчинені мігрантами, будуть на особливому контролі правоохоронних органів, заявив він.

19 березня після акцій протесту в Якутську припинили роботу ряд підприємств, де працювали мігранти. Через відсутність водіїв на маршрут не вийшли 40 з 450 автобусів. У місті виявилися закриті овочеві кіоски.

Як повідомляв УНН, у Москві активісти вивісили банер на підтримку Сенцова.

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