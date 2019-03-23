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Из-за протестов против киргизов в Якутии - Бишкек просит посла РФ защитить сограждан

Киев • УНН

 • 10901 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков провел встречу с послом России Николаем Удовиченко, сообщает пресс-служба заксобрания страны. Одной из причин встречи стала ситуация в Якутии, где выходец из Киргизии изнасиловал местную девушку, передает УНН.

Из-за протестов против киргизов в Якутии - Бишкек просит посла РФ защитить сограждан

“Относительно сложившейся неприятной ситуации в Якутске Торага отметил, что кыргызская сторона сожалеет о случившемся, и попросил обеспечить безопасность граждан КР, пребывающих на территории Республики Саха (Якутия)”, — говорится в сообщении парламента Киргизии.

Также спикер парламента и российский посол обсудили межгосударственное сотрудничество двух стран.

МИД Киргизии также занимается разрешением конфликта. 22 марта пресс-служба ведомства сообщила, что в Якутск по поручению руководства посольства страны в России была направлена рабочая группа. Киргизские дипломаты провели встречи с руководством Якутии и обсудили возможность сотрудничества в урегулировании конфликта. При этом дипломаты также обратились к руководству республики с просьбой об усилении мер безопасности. “Заявлено, что преступность не имеет национальностей, в связи с чем выражена просьба об усилении мер по обеспечению правопорядка в ближайшие дни в связи с обеспокоенностью за безопасность большого количества киргизских граждан в Якутске, не имеющих отношения к происшедшему”, — говорилось в сообщении МИД Киргизии.

Конфликт в Якутии возник 17 марта. Одна из жительниц города заявила, что была изнасилована тремя выходцами из Центральной Азии. После этого в городе прошел стихийный несанкционированный митинг. “Понимаю мотивы жителей Якутска, собравшихся вчера вечером на стихийный митинг. Особый общественный резонанс дело вызвало именно потому, что наглую выходку совершили мигранты, граждане Киргизии”, — написал глава Якутии Айсен Николаев в Facebook.

После этого, 18 марта, власти республики провели встречу с жителями Якутска. Глава республики Айсен Николаев пообещал бороться с нелегальной иммиграцией и незаконным предпринимательством. Преступления, совершаемые мигрантами, будут на особом контроле правоохранительных органов, заявил он.

19 марта после акций протеста в Якутске прекратили работу ряд предприятий, где работали мигранты. Из-за отсутствия водителей на маршрут не вышли 40 из 450 автобусов. В городе оказались закрыты овощные киоски.

Как сообщал УНН, в Москве активисты вывесили баннер в поддержку Сенцова.

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