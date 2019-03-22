У Москві активісти вивісили банер на підтримку Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Москві на Каланчевському шляхопроводі біля будівлі Казанського вокзалу активісти вивісили банер із зображенням засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомляє "Новая Газета", передає УНН. Також видання оприлюднило фотографії банера.
"Ми робимо це в першу чергу для того, щоб нагадати людям про Олега Сенцова і необхідність обміну ув'язнених. Ми робимо це, щоб нагадати людям, що в нашій країні є політичні в'язні", - повідомив один з активістів.
Зазначається, що вже близько 200 днів триває серія одиночних пікетів на підтримку Сенцова у приймальні Адміністрації президента РФ.
Нагадаємо, в серпні 2015 року українського режисера Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, засудили до 20 років колонії суворого режиму. У РФ його звинуватили у створенні на території Криму терористичного співтовариства.
У травні 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування в знак протесту. 6 жовтня політв'язень офіційно його завершив.
Як повідомляв УНН, 1 березня засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який знаходиться в колонії у Лабитнангі, відвідала адвокат Ольга Дінзе.