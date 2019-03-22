В Москве активисты вывесили баннер в поддержку Сенцова

"Мы делаем это в первую очередь для того, чтобы напомнить людям об Олеге Сенцове и необходимости обмена заключенных. Мы делаем это, чтобы напомнить людям, что в нашей стране есть политические заключенные", - сообщил один из активистов.

Отмечается, что уже около 200 дней продолжается серия одиночных пикетов в поддержку Сенцова у приемной Администрации президента РФ.

Напомним, в августе 2015 года украинского режиссера Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

В мае 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку в знак протеста. 6 октября политзаключенный официально ее завершил.

Как сообщал УНН, 1 марта, осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который находится в колонии в Лабытнанги, посетила адвокат Ольга Динзе.