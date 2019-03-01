Сенцова посетил адвокат

"Около 12:00 наконец удалось попасть к Олегу. Чувствует он себя нормально. На мой взгляд, он достаточно сильно поправился. Как он пояснил, сейчас он хорошо питается и занимается спортом. Время он уделяет себе и творчества. Он постоянно в работе, как он объясняет, они пол дня ходят строем, пол дня занимаются спортом и творчеством. Каких-либо нареканий со стороны администрации к нему не поступает. Он, соответственно, не жалуется", - рассказала Динзе.

Адвокат добавила, что Сенцов чувствует себя нормально.

Как сообщал УНН, дело украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко в Европейском суде по правам человека все еще отложено до завершения судебного разбирательства по делу Украины против России.



Напомним, в августе 2015 года украинского режиссера Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, приговорен к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

Кольченко 25 августа 2015 был осужден российским судом к 10 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму.