Сенцова відвідав адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Сьогодні, 1 березня, засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова, який перебуває в колонії в Лабитнангі, відвідала адвокат Ольга Дінзе. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо “Свобода”.
“Близько 12 години нарешті вдалося потрапити до Олега. Почуває він себе нормально. На мій погляд, він досить сильно поправився. Як він пояснив, зараз він добре харчується і займається спортом. Час він приділяє собі і творчості. Він постійно в роботі, як він пояснює, вони півдня ходять строєм, півдня займаються спортом і творчістю. Будь-яких нарікань з боку адміністрації щодо нього не надходить. Він, відповідно, не скаржиться”, — розповіла Дінзе.
Адвокат додала, що Сенцов почуває себе нормально.
Як повідомляв УНН, справу українських політв’язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка в Європейському суді з прав людини все ще відкладено до завершення судового розгляду у справі Україна проти Росії.
Нагадаємо, в серпні 2015 року українського режисера Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, засудили до 20 років колонії суворого режиму. У РФ його звинуватили в створенні на території Криму терористичного співтовариства.
Кольченка 25 серпня 2015 року було засуджено російським судом до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці терактів в Криму.