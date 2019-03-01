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Сенцова відвідав адвокат

Сенцова відвідав адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Сьогодні, 1 березня, засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова, який перебуває в колонії в Лабитнангі, відвідала адвокат Ольга Дінзе. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо “Свобода”.

“Близько 12 години нарешті вдалося потрапити до Олега. Почуває він себе нормально. На мій погляд, він досить сильно поправився. Як він пояснив, зараз він добре харчується і займається спортом. Час він приділяє собі і творчості. Він постійно в роботі, як він пояснює, вони півдня ходять строєм, півдня займаються спортом і творчістю. Будь-яких нарікань з боку адміністрації щодо нього не надходить. Він, відповідно, не скаржиться”, — розповіла Дінзе.

Адвокат додала, що Сенцов почуває себе нормально.

Як повідомляв УНН, справу українських політв’язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка в Європейському суді з прав людини все ще відкладено до завершення судового розгляду у справі Україна проти Росії.

Нагадаємо, в серпні 2015 року українського режисера Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, засудили до 20 років колонії суворого режиму. У РФ його звинуватили в створенні на території Криму терористичного співтовариства.

Кольченка 25 серпня 2015 року було засуджено російським судом до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці терактів в Криму.

Українські Національні Новини

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