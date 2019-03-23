ЗМІ повідомляють про невмілі спроби припинити сутички між якутами та киргизами в Якутську

“28-річна Айсулу живе в Якутську третій рік. Вона каже, що у неї „з документами все в порядку“, працює в продуктовому магазині. Дівчина приїхала до столиці Якутії слідом за братом. Він — коваль, добре заробляв, але на цьому тижні звільнився і збирається додому, розповідає дівчина”, — вказано у матеріалі агентства. Багато її співвітчизників, за словами Айсулу, поспішно покинули Якутію 18 березня. Деякі збираються виїхати на днях. “Наші родичі, брати залишаються вдома, не виходять на роботу в піцерії, магазини, таксі. Ситуація важка”, — каже дівчина. За її словами, додому збираються навіть фахівці, наприклад ті, хто працює в стоматологічних поліклініках.

На наступний день після того, як про злочин проти якутянки стало відомо і на стихійний антимігрантський мітинг в місті зібралося близько 200 чоловік, здавалося б, життя в Якутську не змінилася. В агрегаторі таксі замовлення приймали в основному немісцеві водії, автобуси ходили за розкладом, працювали овочеві лавки.

Але протягом дня по мессенджерам активно почали поширюватися відео нападів на овочеві кіоски, стало відомо про побиття водія автобуса на кінцевій зупинці.

Одночасно з WhatsApp розсилалися заклики прийти на збори в спорткомплекс “Тріумф”, куди представники влади покликали тих, хто вийшов напередодні ввечері на несанкціонований мітинг. За словами керівника адміністрації глави і уряду республіки Федора Борисова, він 15 хвилин умовляв керівництво МВС по Якутії не затримувати людей, які вийшли на Комсомольську площу.

Увечері в сторону спорткомплексу кинулися тисячі машин, в місті утворилися затори. На народний збір з’їжджалися жителі з прилеглих улусів (районів). Відео з автоколонами розсилалися також по WhatsApp. З розсилок дізнавалися, що на блокпостах дорожньо-патрульної служби МВС, що виникли в терміновому порядку на кордоні Якутська з Хангаласським, Намським і Гірським улусами, влаштована тотальна перевірка машин. За деякими відомостями, дорога з Гірського улусу, яка має найбільший трафік і зв’язує столицю ще з чотирма улусами, була закрита для проїзду.

Незважаючи на спішно збудовані перепони, “Тріумф”, розрахований на три тисячі місць, був переповнений. Ті, кому не дісталося сидячих місць, стояли, зайнявши всі вільні майданчики.

Перед ними виступили глава Якутії Айсен Ніколаєв і мер Якутська Сардана Авксентьєва, які пообіцяли посилити боротьбу з незаконною міграцією і нелегальним бізнесом. Обидва спікера підкреслили, що жителі республіки зазнають деяких складнощів через потік мігрантів.

На наступний день після офіційної зустрічі влади з жителями республіки в “Тріумфі” локальні погроми магазинів мігрантів продовжилися. Стали закриватися всі овочеві лавки, в тому числі ті, які знаходяться всередині продуктових маркетів. Були відсутні на роботі продавці, робітники, прибиральниці з числа мігрантів, не вийшли на лінію близько 80 маршрутних автобусів.

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