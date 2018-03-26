СМИ сообщили о смерти основателя "МММ" Мавроди
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В возрасте 62 лет умер Сергей Мавроди основатель акционерного общества “МММ”, передает УНН со ссылкой на mk.ru.
Предварительной причиной смерти Сергея Мавроди мог стать сердечный приступ, накануне, 25 марта он был госпитализирован в 67-ю горбольницу, где скончался утром 26 марта.
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Так, Сергей Мавроди являлся основателем акционерного общества “МММ”, которое считается крупнейшей в истории России финансовой пирамидой по количеству пострадавших. В 2003 году Мавроди был осужден в России за мошенничество в крупных размерах. По некоторым данным, потерпевшими от участия в пирамиде были признаны 10 454 человека.