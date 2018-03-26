ЗМІ повідомили про смерть засновника "МММ" Мавроді
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У віці 62 років помер Сергій Мавроді - засновник акціонерного товариства "МММ", передає УНН з посиланням на mk.ru.
Попередньою причиною смерті Сергія Мавроді міг стати серцевий напад.
Напередодні, 25 березня він був госпіталізований в 67-у міську лікарню, де помер вранці 26 березня.
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Так, Сергій Мавроді був засновником акціонерного товариства "МММ", яке вважається найбільшою в історії Росії фінансовою пірамідою за кількістю постраждалих. У 2003 році Мавроді був засуджений в Росії за шахрайство у великих розмірах. За деякими даними, потерпілими від участі в піраміді були визнані 10 454 особи.