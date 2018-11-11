СМИ сообщили о раскрытии в Германии заговора военных

По информации второго по популярности после “Der Spiegel” информационно-политического журнала Германии, заговорщики планировали собрать политиков в одном месте и убить их в “день икс”. У группы были секретные хранилища оружия и топлива. Также имелся осведомитель в военной контрразведке, который пытался помешать ходу расследования. Он сообщал заговорщикам о предстоящих обысках и развитии дела. Мужчине предъявлены обвинения, его дело рассмотрит Окружной суд Кельна.

Полный список жертв еще не известен, уточняет Focus. Однако среди главных целей числится глава фракции Левой партии в парламенте ФРГ Дитмар Бартч. По данным Daily Mail, в списке также значились лидер партии Зеленых Клаудия Рот, министр иностранных дел Хайко Маас и бывший президент Йоахим Гаук. По данным издания, в группе было 200 элитных солдат, которые сформировали “неонацистскую фракцию”.

Как ранее информировал УНН, подозреваемые в заговоре с целью убийства президента Франции Эммануэля Макрона признали свою вину и рассказали детали своего плана на допросе. Как ранее сообщил агентство AFP со ссылкой на источники, планы нападения были разработаны в окончательной форме, однако, как считает следствие, оно планировалось на фоне празднования завершения Первой мировой войны. По сведениям источников, в телефонных переговорах члены группировки обсуждали проекты различных действий, в том числе и нападение на президента Французской Республики.