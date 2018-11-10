Ультраправі розкрили деталі плану вбивства Макрона

Так, за інформацією джерел видання, виконавцем злочину мав стати колишній підприємець, 55-річний Жан-П’єр Б. Він мав здійснити напад на французького лідера в місті Шарлевіль-Мезьєр, використовуючи керамічний ніж, який би не виявив металодетектор.

“Інші були задіяні в плані, який передбачав, що підозрюваний наблизиться до президента, а потім здійснить напад на нього з ножем”, — повідомило виданню джерело, знайоме з деталями справи.

За словами співрозмовника видання, підозрюваний відправляв зашифровані повідомлення поплічникам, які перехопили та розшифрували працівники служби безпеки країни. Вони стежили за підозрюваним і іншою людиною на шляху до Шарлевіль-Мезьєра в понеділок, а потім затримали їх. Ніж знайшли схованим в автівці підозрюваного.

Як пише видання, Жан-П’єр Б. зараз знаходиться під вартою в поліцейському відділенні, де він і зізнався у всьому слідчим.

Всього у зв’язку з інцидентом було затримано 6 ультраправих, які досі перебувають під вартою.

“Всі затримані звинувачують у намірах насильницьких дій проти Президента Франції”, — заявило інше джерело, знайоме з матеріалами розслідування.

Він повідомив, що підозрювані у віці від 22 до 62 років, включаючи жінку у віці 60 років.

Нагадаємо, 6 листопада у Франції затримали шестеро підозрюваних в підготовці нападу на президента країни Еммануеля Макрона. За даними французького телеканалу BFM TV, всі шестеро осіб належать до праворадикальних груп.

Зазначимо, це вже не перший замах на Еммануеля Макрона, який готували у Франції за часів його президентства. Минулого року у Франції заарештували 23-річного ультраправого, який планував замах на президента на Єлисейських полях під час параду, приуроченого до Дня взяття Бастилії.