Ультраправые раскрыли детали плана убийства Макрона

Так, по информации источников издания, исполнителем преступления должен был стать бывший предприниматель, 55-летний Жан-Пьер Б. Он должен был совершить нападение на французского лидера в городе Шарлевиль-Мезьер, используя керамический нож, который не обнаружил бы металлодетектор.

"Другие были задействованы в плане, который предусматривал, что подозреваемый приблизится к президенту, а затем совершит нападение на него с ножом", - сообщил изданию источник, знакомый с деталями дела.

По словам собеседника издания, подозреваемый отправлял зашифрованные сообщения соратникам, которые перехватили и расшифровали работники службы безопасности страны. Они следили за подозреваемым и другим человеком на пути к Шарлевиль-Мезьеру в понедельник, а затем задержали их. Нож нашли скрытым в автомобиле подозреваемого.

Как пишет издание, Жан-Пьер Б. сейчас находится под стражей в полицейском отделении, где он и признался во всем следователям.

Всего в связи с инцидентом было задержано 6 ультраправых, которые до сих пор находятся под стражей.

"Всех задержанных обвиняют в намерениях насильственных действий против Президента Франции", - заявил другой источник, знакомый с материалами расследования.

Он сообщил, что подозреваемые в возрасте от 22 до 62 лет, включая женщину в возрасте 60 лет.

Напомним, 6 ноября во Франции задержали шесть подозреваемых в подготовке нападения на президента страны Эммануэля Макрона. По данным французского телеканала BFM TV, все шесть человек относятся к праворадикальным группам.

Отметим, это уже не первое покушение на Эммануэля Макрона, которое готовили во Франции во времена его президентства. В прошлом году во Франции арестовали 23-летнего ультраправого, который планировал покушение на президента на Елисейских полях во время парада, приуроченного ко Дню взятия Бастилии.