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У Франції заявили про підготовку замаху на Макрона

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Франції затримали шестеро підозрюваних в підготовці нападу на президента країни Еммануеля Макрона. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

"Шестеро осіб були затримані під час попереднього розслідування підготовки плану нападу на президента Франції Еммануеля Макрона", - повідомляє видання з посиланням на джерело, близьке до розслідування.

За словами джерела, французькі служби безпеки затримали шістьох людей у вівторок за підозрою в підготовці "неточного та погано сформованого" плану "насильницьких дій" проти президента.

При цьому видання зазначає, що, за даними французького телеканалу BFM TV, всі шестеро осіб належать до праворадикальних груп, однак підтверджень цієї інформації наразі немає.

Видання також уточнило, що арешти проводилися у трьох окремих районах Франції: Ізер, на південному сході від Ліону; Мозель, на кордоні з Німеччиною та Люксембургом; і Іль і Вілен, на північному заході поблизу міста Ренн.

У інтерв'ю, опублікованому в неділю, 4 листопада, Макрон попереджав про загрозу з боку правого руху в Європі, нагадавши про події 1930-х років у Європі, які відкрили шлях для приходу Гітлера до влади в Німеччині та Муссоліні – в Італії.

Нагадаємо, венесуельське озброєне угрупування “Національний рух “Фланелеві солдати” узяло на себе відповідальність за замах на президента цієї південноамериканської країни Ніколаса Мадуро, вчинений на початку серпня 2018 року.

17 жовтня президент Гаїті Жовенель Моїз потрапив під обстріл під час церемонії, присвяченій 212-й річниці смерті засновника держави і національного героя країни Жан-Жака Дессаліна.

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