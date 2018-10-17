ЗМІ: на президента Гаїті скоєно замах

За його даними, президент серйозно не постраждав завдяки злагодженим діям своєї охорони і був евакуйований в безпечне місце. Стрілянина почалася під час покладання квітів до меморіалу в 09:30 за місцевим часом (16:30 за Києвом), в бік урядової процесії також було кинуто кілька каменів.

Портал повідомляє, що в результаті обстрілу поранено троє співробітників охорони глави держави, один з них в голову. Правоохоронці займаються пошуком нападника.

На середу в столиці країни Порт-о-Пренсі та кількох містах Гаїті крім пам’ятних заходів були намічені близько 15 маніфестацій з вимогою притягнути до відповідальності чиновників, причетних до нецільового використання державних коштів на поставки нафти з Венесуели. Масові акції почалися на Гаїті в кінці серпня, президент Жовенель Моїз тоді запевнив, що розслідування стане пріоритетом для нового уряду країни.

Як повідомляв УНН, ще влітку посольство США в Гаїті подало запит на додаткову охорону через заворушення.