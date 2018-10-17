СМИ: на президента Гаити совершено покушение

По его данным, президент серьезно не пострадал благодаря слаженным действиям своей охраны и был эвакуирован в безопасное место. Стрельба началась во время возложения цветов к мемориалу в 09:30 по местному времени (16:30 по Киеву), в сторону правительственной процессии также было брошено несколько камней.

Портал сообщает, что в результате обстрела ранены трое сотрудников охраны главы государства, один из них в голову. Правоохранители занимаются поиском нападавшего.

На среду в столице страны Порт-о-Пренсе и нескольких городах Гаити помимо памятных мероприятий были намечены около 15 манифестаций с требованием привлечь к ответственности чиновников, причастных к нецелевому использованию государственных средств на поставки нефти из Венесуэлы. Массовые акции начались на Гаити в конце августа, президент Жовенель Моиз тогда заверил, что расследование станет приоритетом для нового правительства страны.

Как сообщал УНН, еще летом посольство США в Гаити запросило на дополнительную охрану из-за беспорядков.