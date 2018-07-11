CNN: посольство США в Гаїті подало запит на додаткову охорону через заворушення

За відомостями джерел, для виконання даного завдання в Гаїті відправлений загін морських піхотинців США в складі 13 чоловік. Крім того, зовнішньополітичне відомство США погодилося надати для охорони дипмісії ще одну групу співробітників служби безпеки, чисельність якої поки не уточнюється. Співробітникам посольства наказано не виходити не вулицю.

Держдепартамент раніше рекомендував американцям утриматися від поїздок в Гаїті. У заяві відомства наголошується, що в даний час в республіці “відбуваються масові громадянські заворушення і маніфестації, що супроводжуються актами насильства”. Протести в країні почалися раніше в цьому місяці після того, як уряд оголосив про різке підвищення цін на бензин, дизельне паливо і гас.

Як повідомляв УНН, Держдепартамент повернув в США 11 американців з КНР через “акустичні атаки”.