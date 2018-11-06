Во Франции заявили о подготовке покушения на Макрона
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Во Франции задержали шесть подозреваемых в подготовке нападения на президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Шесть человек были задержаны в ходе предварительного расследования подготовки плана нападения на президента Франции Эммануэля Макрона", - сообщает издание со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
По словам источника, французские службы безопасности задержали шесть человек во вторник по подозрению в подготовке "неточного и плохо сформированного" плана "насильственных действий" против президента.
При этом издание отмечает, что, по данным французского телеканала BFM TV, все шесть человек относятся к праворадикальным группам, однако подтверждений этой информации пока нет.
Издание также уточнило, что аресты проводились в трех отдельных районах Франции: Изер на юго-востоке от Лиона; Мозель на границе с Германией и Люксембургом; и Иль и Вилен, на северо-западе вблизи города Ренн.
В интервью, опубликованном в воскресенье, 4 ноября, Макрон предупреждал об угрозе со стороны правого движения в Европе, напомнив о событиях 1930-х годов в Европе, которые открыли путь для прихода Гитлера к власти в Германии и Муссолини - в Италии.
Напомним, венесуэльская вооруженная группировка "Национальное движение "Фланелевые солдаты" взяла на себя ответственность за покушение на президента этой южноамериканской страны Николаса Мадуро, совершенное в начале августа 2018 года.
17 октября президент Гаити Жовенель Моиз попал под обстрел во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства и национального героя страны Жан-Жака Дессалина.