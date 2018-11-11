ЗМІ повідомили про розкриття в Німеччині змови військових

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Федеральне управління кримінальну поліції Німеччини розкрило змову німецьких військових із метою “вбивства непопулярних політиків”. Як у п’ятницю повідомило німецьке видання Focus, в об’єднання входили військовослужбовці Бундесверу, спецназівці та члени асоціації елітних солдатів Uniter, інформує УНН.

За інформацією другого за популярністю після “Der Spiegel” інформаційно-політичного журналу Німеччини, змовники планували зібрати політиків в одному місці і вбити їх у “день ікс”. У групи були секретні сховища зброї і палива. Також був інформатор у військовій контррозвідці, який намагався перешкодити ходу розслідування. Він повідомляв змовникам про майбутні обшуки і розвитку справи. Чоловікові пред’явлено звинувачення, його справа розгляне Окружний суд Кельна.

Повний список жертв ще не відомий, уточнює Focus. Однак серед головних цілей значиться глава фракції Лівої партії у парламенті ФРН Дітмар Бартч. За даними Daily Mail, у списку також значилися лідер партії Зелених Клаудія Рот, міністр закордонних справ Хайко Маас і колишній президент Йоахім Гаук. За даними видання, в групі було 200 елітних солдатів, які сформували “неонацистську фракцію”.

Як раніше інформував УНН, підозрювані в змові з метою вбивства президента Франції Еммануеля Макрона визнали свою провину і розповіли деталі свого плану на допиті. Як раніше повідомило агентство AFP із посиланням на джерела, плани нападу були розроблено в остаточній формі, проте, як вважає слідство, він планувався на тлі святкувань завершення Першої світової війни. За відомостями джерел, у телефонних переговорах члени угруповання обговорювали проекти різних дій, у тому числі і напад на президента Французької Республіки.

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