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У Франції висунули звинувачення підозрюваним у підготовці нападу на Макрона

У Франції висунули звинувачення підозрюваним у підготовці нападу на Макрона

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Підозрюваним у підготовці нападу на президента Франції Еммануеля Макрона пред’явлені звинувачення. Як повідомляє Agence France-Presse, з посиланням на джерело в судових органах чотирьом зловмисникам пред’явили звинувачення за статтями “Створення злочинного співтовариства з метою тероризму” і “Володіння зброєю в зв’язку з терористичною метою”, інформує УНН.

Як раніше інформував УНН, 7 листопада в ході операції Головного управління внутрішньої безпеки країни у департаментах Ізер, Іль і Вілен та Мозель було затримано шість осіб, які планували здійснити “насильницькі дії” проти французького лідера Еммануеля Макрона під час його поїздки по країні в зв’язку зі святкуванням 100-річчя закінчення Першої світової війни. Повідомлялося, що прокуратура почала попереднє розслідування. У п’ятницю двоє з них були відпущені на свободу.

Як раніше повідомило агентство AFP з посиланням на джерела, плани нападу були розроблено в остаточній формі, проте, як вважає слідство, він планувався на тлі святкувань завершення Першої світової війни. За відомостями джерел, у телефонних переговорах члени угруповання обговорювали проекти різних дій, у тому числі і напад на президента Французької Республіки.

Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки вирішили негайно втрутитися в ситуацію, коли дізналися, що один із зловмисників, якийсь Жан-П’єр Б., який проживав на півдні, зібрався на схід Франції, де в цей час Макрон брав участь у меморіальних церемоніях.

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