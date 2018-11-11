Во Франции предъявлены обвинения подозреваемым в подготовке нападения на Макрона

Как ранее информировал УНН, 7 ноября в ходе операции Главного управления внутренней безопасности страны в департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель были задержаны шесть человек, которые планировали осуществить “насильственные действия” против французского лидера Эммануэля Макрона во время его поездки по стране в связи с празднованием 100-летия окончания Первой мировой войны. Сообщалось, что прокуратура начала предварительное расследование. В пятницу двое из них были отпущены на свободу.

Как ранее сообщило агентство AFP со ссылкой на источники, планы нападения не были разработаны в окончательной форме, тем не менее, как считает следствие, оно замышлялись на фоне празднований завершения Первой мировой войны. По сведениям источников, в телефонных переговорах члены группировки обсуждали проекты различных действий, в том числе и нападение на президента Французской Республики.

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности решили незамедлительно вмешаться в ситуацию, когда узнали, что один из злоумышленников, некий Жан-Пьер Б., проживавший на юге, собрался на восток Франции, где в это время Макрон участвовал в мемориальных церемониях.