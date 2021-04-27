СМИ сообщили об атаке на судно в Красном море

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 85037 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 132474 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 187596 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 189103 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273421 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 316481 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157424 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142981 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 270845 просмотра

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Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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СМИ сообщили об атаке на судно в Красном море

СМИ сообщили об атаке на судно в Красном море

Киев  •  УНН

 • 23859 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Компания по вопросам безопасности на море Dryad Global получила “неподтвержденное сообщение” о том, что судно, возможно, NCC Dammam, подверглось нападению у саудовского порта Янбу в Красном море. Об этом говорится в заявлении компании, передает УНН.

Цитата

“Мы получаем неподтвержденные сообщения о том, что судно, возможно, NCC Dammam, было атаковано у порта Янбу”, — говорится в сообщении компании.

Детали

Служба морской торговли Соединенного Королевства (UKMTO) сообщила, что ей “известно об инциденте” недалеко от Янбу.

Судно, которое предположительно пострадало, — это нефтеналивной танкер, который в последний раз видели в Красном море у побережья Саудовской Аравии.

Что было ранее

Несколькими днями ранее неподалеку от берегов Сирии произошел пожар на танкере после атаки беспилотника.

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