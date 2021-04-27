СМИ сообщили об атаке на судно в Красном море
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Компания по вопросам безопасности на море Dryad Global получила “неподтвержденное сообщение” о том, что судно, возможно, NCC Dammam, подверглось нападению у саудовского порта Янбу в Красном море. Об этом говорится в заявлении компании, передает УНН.
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“Мы получаем неподтвержденные сообщения о том, что судно, возможно, NCC Dammam, было атаковано у порта Янбу”, — говорится в сообщении компании.
Детали
Служба морской торговли Соединенного Королевства (UKMTO) сообщила, что ей “известно об инциденте” недалеко от Янбу.
Судно, которое предположительно пострадало, — это нефтеналивной танкер, который в последний раз видели в Красном море у побережья Саудовской Аравии.
Что было ранее
Несколькими днями ранее неподалеку от берегов Сирии произошел пожар на танкере после атаки беспилотника.