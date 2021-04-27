ЗМІ повідомили про атаку на судно в Червоному морі

Цитата

“Ми отримуємо непідтверджені повідомлення про те, що судно, можливо, NCC Dammam, було атаковано у порту Янбу”, — йдеться в повідомленні компанії.

Деталі

Служба морської торгівлі Сполученого Королівства (UKMTO) повідомила, що їй “відомо про інцидент” недалеко від Янбу.



Судно, яке імовірно постраждало, — це нафтоналивний танкер, який в останній раз бачили в Червоному морі біля узбережжя Саудівської Аравії.



Що було раніше

Декількома днями раніше неподалік від берегів Сирії сталася пожежа на танкері після атаки безпілотника.