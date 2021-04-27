ЗМІ повідомили про атаку на судно в Червоному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Компанія з питань безпеки на морі Dryad Global отримала “непідтверджене повідомлення” про те, що на судно, можливо, NCC Dammam, було скоєно напад у саудівському порту Янбу в Червоному морі. Про це йдеться в заяві компанії, передає УНН.
Цитата
“Ми отримуємо непідтверджені повідомлення про те, що судно, можливо, NCC Dammam, було атаковано у порту Янбу”, — йдеться в повідомленні компанії.
Деталі
Служба морської торгівлі Сполученого Королівства (UKMTO) повідомила, що їй “відомо про інцидент” недалеко від Янбу.
Судно, яке імовірно постраждало, — це нафтоналивний танкер, який в останній раз бачили в Червоному морі біля узбережжя Саудівської Аравії.
Що було раніше
Декількома днями раніше неподалік від берегів Сирії сталася пожежа на танкері після атаки безпілотника.