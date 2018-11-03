СМИ: Пентагона дан "зеленый свет" для кибератаки на РФ в случае вмешательства в выборы

По его информации, параметры операции уже согласованы разведсообществом и Пентагоном, и специалистам последнего дано указание "получить доступ к киберсистемам, если они посчитают, что это потребуется для осуществления плана как можно быстрее".

Как отмечает портал, власти США полагают, что "Москва может прибегнуть к более агрессивному вмешательству буквально в первые же часы после открытия избирательных участков или же после того, как начнется подсчет голосов". Источники издания в администрации пояснили, что для начала американской кибероперации потребуется нечто большее, чем "злонамеренное влияние или попытки изменить мнения и взгляды людей или то, как они могут проголосовать".

Издание обратило внимание на то, что подготовка такого плана означает, что Соединенные Штаты начали включать наступательные операции в киберпространстве в системы военного планирования, что в конечном счете, скорее всего, приведет к тому, что сражения между хакерами станут обычным явлением, причем для вступления в них даже не потребуется разрешение президента страны.

Напоминаем, Трамп пообещал аресты мигрантам, которые нападут на военных США при пересечении границы.