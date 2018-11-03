ЗМІ: Пентагону дано "зелене світло" для кібератаки на РФ у разі втручання у вибори

За його інформацією, параметри операції вже узгоджені розвідспільнотою і Пентагоном, і фахівцям останнього дано вказівку “отримати доступ до кіберсистем, якщо вони вважатимуть, що це буде потрібно для здійснення плану якомога швидше”.

Як зазначає портал, влада США вважає, що “Москва може вдатися до більш агресивного втручання буквально в перші ж години після відкриття виборчих дільниць або ж після того, як почнеться підрахунок голосів”. Джерела видання в адміністрації пояснили, що для початку американської кібероперації потрібно щось більше, ніж “зловмисний вплив або спроби змінити думки і погляди людей або те, як вони можуть проголосувати”.

Видання звернуло увагу на те, що підготовка такого плану означає, що Сполучені Штати почали включати наступальні операції в кіберпросторі в системи військового планування, що в кінцевому рахунку, швидше за все, призведе до того, що битви між хакерами стануть звичайним явищем, причому для вступу в них навіть не буде потрібно дозвіл президента країни.

Нагадуємо, Трамп пообіцяв арешти мігрантам, які нападуть на військових США при перетині кордону.