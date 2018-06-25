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СМИ: Пентагон пока не подтверждает, что КНДР передала останки 200 погибших военнослужащих США

СМИ: Пентагон пока не подтверждает, что КНДР передала останки 200 погибших военнослужащих США

Киев  •  УНН

 • 10199 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Пентагон пока не подтверждает заявления президента Дональда Трампа о том, что КНДР уже передала Соединенным Штатам останки 200 погибших в ходе Корейской войны американских военнослужащих. Об этом заявила в воскресенье газета Military Times, которая ссылается на представителя командования американский войск, дислоцированных в Южной Корее, передает УНН.

По его словам, в субботу в так называемую Общий зону безопасности на границе с КНДР “была доставлена сотня изготовленных в Сеуле деревянных гробов для дальнейшей транспортировки останков на американскую авиабазу Осан”, что находится в 70 км от Сеула. На авиабазе приготовлено уже 158 цинковых гробов, куда будут перемещены останки для отправки на территорию США на военно-транспортном самолете С-17.

“Все еще нет ясности, когда состоится передача останков”, — пишет газета.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду объявил во время выступления перед сторонниками в городе Дулут (штат Миннесота), что “сегодня (остатки) двухсот (военнослужащих) были возвращены”. В субботу на встрече с однопартийцами в Лас-Вегасе хозяин Белого дома вновь сообщил, что “останки 200 военнослужащих переданы”. Глава Белого дома также рассказал, что на саммите 12 июня в Сингапуре он спросил у лидера КНДР Ким Чен Ына, может ли тот решить проблему с возвратом останков американских солдат, и получил утвердительный ответ.

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