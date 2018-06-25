ЗМІ: Пентагон поки не підтверджує, що КНДР передала рештки 200 загиблих військовослужбовців США

За його словами, в суботу в так звану Спільну зону безпеки на кордоні з КНДР “було доставлено 100 виготовлених у Сеулі дерев’яних домовин для подальшого транспортування останків на американську авіабазу Осан”, що знаходиться в 70 км від Сеула. На авіабазі приготовлено вже 158 цинкових трун, куди будуть переміщені останки для відправки на територію США на військово-транспортному літаку С-17.

“Все ще немає ясності, коли відбудеться передача останків”, — пише газета.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп в минулу середу оголосив під час виступу перед прихильниками у місті Дулут (штат Міннесота), що “сьогодні (рештки) двохсот (військовослужбовців) були повернуті”. У суботу на зустрічі з однопартійцями у Лас-Вегасі господар Білого дому знову повідомив, що “останки 200 військовослужбовців передані”. Глава Білого дому також розповів, що на саміті 12 червня в Сінгапурі він запитав у лідера КНДР Кім Чен Ина, чи може той вирішити проблему з поверненням останків американських солдатів, і отримав ствердну відповідь.